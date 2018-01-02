رئيس النصر.. سادس المغادرين في عهد تركي

واصل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة متابعة مجالس الأندية الرياضية ومحاسبتها في حال الخطأ، عندما حل مجلس إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي يوم الاثنين، لتصبح الإدارة السادسة التي يتم إعفاؤها بسبب مخالفات إدارية ومالية.

وقرر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حل إدارة نادي النصر بعد ثبوت علم مجلس الإدارة بالمخالفات التي ارتكبها سلمان القريني، والذي تم إعفاؤه منتصف أكتوبر الماضي.

وكانت إدارة أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة أولى مجالس إدارات الأندية التي تم إعفاؤها وتحديداً في شهر أكتوبر الماضي، بعد ثبوت تزوير تواقيع بعض اللاعبين للحصول على الرخصة الآسيوية.

وأصدر آل الشيخ حينها قراراً بحل مجلس إدارة أنمار الحائلي، وتكليف حمد الصنيع برئاسة النادي الغربي حتى نهاية الموسم، قبل أن تكشف التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق أن التوقيع الذي قدمته إدارة الحائلي على أنه توقيع هاني الناهض وزميله سلمان صبياني غير متطابق.

وبعدها بقليل، حل تركي آل الشيخ مجلس إدارة الرائد برئاسة عبدالعزيز التويجري، بشبهة تلاعب مالي يتعلق في قضية اللاعب سلطان السوادي، بعدما نفى الأخير توقيعه على جدولة مستحقاته المالية البالغة 200 ألف ريال، وكلّف فهد المطوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، قرر آل الشيخ حل مجلس إدارة الشباب برئاسة عبدالله القريني وتكليف طلال آل الشيخ برئاسة النادي العاصمي حتى نهاية الموسم، بعد تجاوزات إعلامية تتعارض مع تعليمات الهيئة العامة للرياضة، كما قرر في ذات اليوم إعفاء سلمان القريني الأمين العام لنادي النصر بناء على ما تم رصده من تجاوزات وإساءات تجاه المؤسسة الرياضية.

وإضافة إلى ذلك، حلّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مجلس إدارة الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد، وتم تكليف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم، وحل مجلس إدارة الوحدة "درجة أولى" برئاسة هشام مرسي، وتكليف محمد طيب برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.

وبعيداً عن مجالس إدارات الأندية، حوّل تركي آل الشيخ عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق إلى هيئة الرقابة والتحقيق بعد توجيه 18 مخالفة له خلال فترة عمله في اتحاد القدم.

وحوّلت الهيئة العامة للرياضة اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق للكشف عن ملابسات انتقاله إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري، وكشفت التحقيقات تلقيه 8.5 مليون ريال على دفعتين، إحداها تلقاها من الوسيط تركي الزهراني الذي حصل على المبلغ من تيسير الجاسم قائد الفريق، والجزء الثاني من أحد أعضاء شرف الأهلي.

وتم إيقاف الزهراني عن العمل الرياضي مدى الحياة وتغريمه مليون ريال، كما غرم الأهلي وتيسير الجاسم ومحمد العويس وأحد أعضاء شرف الأهلي مليون ريال لكل واحد منهم.