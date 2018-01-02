سلمان المالك: رئاسة النصر تشريف.. وسأُسعد جماهيره

وعد سلمان المالك رئيس النصر المكلف حتى نهاية الموسم الجاري جماهير ناديه بإرضائهم، مشيراً إلى أنه سيبحث عن الأسماء التي ستكون في مجلس إدارته.

وقال المالك في مداخلة تليفونية: شرفني تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة النصر، وسأقدم مجلس إدارتي خلال أسبوع.

وواصل: حالياً لم أفكر بموضوع الأسماء التي ستكون معي، لكن من الغد بالبحث عن الأسماء التي أتمنى أن نتوفق باستقطابها لخدمة نادي النصر.

وأضاف الرئيس المكلف: سنبحث في تعاقدات النادي المستقبلية بعد تكوين مجلس الإدارة، وأعد الجمهور بإرضائهم.