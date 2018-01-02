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سلمان المالك: رئاسة النصر تشريف.. وسأُسعد جماهيره

المصدر: دبي -قناة العربية
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وعد سلمان المالك رئيس النصر المكلف حتى نهاية الموسم الجاري جماهير ناديه بإرضائهم، مشيراً إلى أنه سيبحث عن الأسماء التي ستكون في مجلس إدارته.

وقال المالك في مداخلة تليفونية: شرفني تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة النصر، وسأقدم مجلس إدارتي خلال أسبوع.

وواصل: حالياً لم أفكر بموضوع الأسماء التي ستكون معي، لكن من الغد بالبحث عن الأسماء التي أتمنى أن نتوفق باستقطابها لخدمة نادي النصر.

وأضاف الرئيس المكلف: سنبحث في تعاقدات النادي المستقبلية بعد تكوين مجلس الإدارة، وأعد الجمهور بإرضائهم.

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#النصر, #سلمان المالك, #الهيئة العامة للرياضة, #تركي آل الشيخ

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