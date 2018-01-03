آل الشيخ لجماهير الأهلي: لماذا العزوف عن ناديكم؟

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، استغرابه من عزوف جماهير الأهلي عن دعم ناديهم، مشيرا إلى أنه تم دعم النادي الجداوي بمبالغ كبيرة، كذلك حمايته من عقوبات كانت ستؤثر على مسيرته.

وقال آل الشيخ في "تغريدة" نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور الأهلي، النادي تم دعمه بمبالغ كبيرة، وتم التوصل لتسوية لحمايته من عقوبات كان سيتعرض لها وتؤثر على مسيرته، بودّي أعرف بعد هذا، لماذا العزوف عن ناديكم، ماهي الأسباب؟".

وكان آل الشيخ قد أطلق خلال وقت سابق مبادرة ادعم ناديك، وقدم لكل نادِ من أندية دوري المحترفين السعودي 500 ألف ريال، كما أطلق الأيقونات الخاصة بالأندية.

وعن المبادرة قال رئيس الهيئة العامة للرياضة: "ستضخ هذه المبادرة مبالغ مالية كبيرة في خزائن الأندية عبر تنافس الجماهير وتسابقها لدعم أنديتها، وستطبق هذه الفكرة لاحقاً في حالة نجاحها إلى أندية دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى".