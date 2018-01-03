اتحاد القدم يحدد شروط تسجيل المواليد

أصدر اتحاد القدم السعودي شروط تسجيل اللاعبين مواليد السعودية لأندية دوري المحترفين السعودي بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويشترط أن يكون اللاعب من مواليد السعودية، وأن يقدم النادي صورة مصادق عليها من شهادة ميلاد اللاعب وأن يملك إقامة نظامية، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإرفاق صورة من جواز سفر اللاعب إن وُجِد.

وواصل اتحاد القدم: يجب تطابق تاريخ ميلاد اللاعب في شهادة الميلاد وجواز السفر والإقامة، وأن لا يكون مسجلاً في أي نادِ أو اتحاد خارجي ولم يسبق له تمثيل أي منتخب وأن تتوفر فيه جميع الشروط التي تنطبق على اللاعب السعودي عدا شرط المؤهل الدراسي.







