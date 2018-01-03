الاتفاق والخليج يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس الملك

تأهلت فرق الاتفاق والخليج والنجوم إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد تجاوز الطائي والباحة والوحدة يوم الأربعاء ضمن مباريات دور 32 من البطولة.

واستفاد الخليج من هدف لاعبه مشعل العنزي مطلع الشوط الثاني لينهي آمال الباحة "درجة ثانية"بتفجير مفاجأة في البطولة، بينما احتاج النجوم إلى الأشواط الإضافية ليتجاوز مضيفه الوحدة بهدفي سعد الحربي وحسن المجحد.

وفي الدمام، سحق الاتفاق نظيره الطائي بسداسية لا رد لها بعدما أحرز مهاجمه محمد الصيعري "هاتريك" وسعد السلولي هدفين وعمر السنين الهدف السادس.

ويلتقي الاتفاق مع الفائز من مواجهة الكوكب واتحاد جدة، فيما يواجه الخليج الفائز من مباراة الشباب ونجران.