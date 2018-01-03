التعاون يوقع مخالصة مالية مع نايف هزازي

وقعت إدارة نادي التعاون مخالصة مالية مع مهاجم فريقها الأول نايف هزازي، وذلك بحسب ما أعلنه النادي القصيمي رسمياً يوم الأربعاء.

وكتب التعاون عبر "تغريدة" نشرها في صفحته الرسمية على "تويتر": "وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب نايف هزازي متمنية له التوفيق والنجاح في محطته القادمة".

وانضم هزازي إلى صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب حصوله على مخالصة مالية من فريقه السابق النصر.

وبقي هزازي عامين مع النصر منذ انتقاله من الشباب، لم يحقق خلالهما أي بطولة، واكتفى بالحصول على وصافة كأس السوبر وكأس الملك وكأس ولي العهد.