الهلال يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة هجر

يبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف هجر "درجة أولى" على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يواجه القادسية ضيفه جدة "درجة أولى" ويلتقي أحد مع ضيفه العروبة "درجة أولى" في الدور 32 كأس الملك.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف هجر الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وتوج الهلال بلقب كأس الملك في النسخة الماضية عقب فوزه على مضيفه أهلي جدة 3-2 في ختام الموسم الكروي السعودي.

وستكون المواجهة فرصة للأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال لإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين لاسيما وأنه ستنتظره مواجهتين صعبتين أمام الاتفاق يوم الاثنين المقبل وأمام اتحاد جدة في قمة مواجهات المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المقابل ستكون مهمة هجر صعبة للغاية كونه سيواجه متصدر الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة للفوارق الفنية الكبيرة.

وينافس هجر على بطاقة الصعود للدوري السعودي للمحترفين حيث يبتعد عن صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط في نهاية الدور الأول.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث القادسية عن المضي قدماً نحو الدور ثمن النهائي حينما يستضيف نادي جدة.

وقدّم القادسية أداءً متذبذباً في الدوري السعودي للمحترفين وهو ما جعل الفريق يتراجع كثيراً نحو مناطق الخطر حيث يفصله ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل سيدخل نادي جدة المواجهة وتفكيره منصب نحو دوري الدرجة الأولى السعودي لاسيما وأنه يقع في المركز 14 برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن ضمك متذيل الترتيب.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يحل العروبة ضيفاً على أحد.

ويعيش أحد وضعاً صعباً في الدوري السعودي للمحترفين بعد تردي النتائج والتي كان آخرها خسارته أمام الهلال 4-1 ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.

وفي المقابل يأمل العروبة في إعادة مستوياته المميزة التي كان يقدمها في الدوري السعودي للمحترفين قبل موسمين وخطف بطاقة التأهل.

وقّدم العروبة أداءً مميزاً في دوري الدرجة الأول حيث يعتبر الفريق أحد أبرز المنافسين على إحدى بطاقتي الصعود لاسيما وأنه تفصله خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني بعد نهاية الدور الأول.