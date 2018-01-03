حراس مرمى الأخضر يبدأون معسكرهم الألماني

انخرط الثلاثي عبداالله المعيوف ومحمد العويس ووليد عبدالله وعساف القرني حراس المنتخب السعودي في المعسكر الإعدادي الخاص لهم في مدينة شتوتغارت الألمانية، والذي سيمتد أسبوعين بإشراف حسين الصادق ممثل الهيئة العامة للرياضة في أكاديمية أوليفر كان، ضمن برامج الإعداد لكأس العالم 2018.



وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أن الحارس عبدالقدوس عطية الذي كان ضمن قائمة الأخضر في كأس الخليج 23 بالكويت، سيلتحق بالمعسكر بعد إنهاء إجراءات الحصول على تأشيرة السفر.



ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة صورة الثلاثي في ألمانيا، وكتب : بالتوفيق.. من ألمانيا.

ويأتِ المعسكر نتيجة تعاون الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم السعودي من جهة، والحارس الألماني أوليفر كان من جهة أخرى، لتجهيز حراس المنتخب السعودي المشاركين في مونديال كأس العالم 2018 في روسيا، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية أوليفر كان للحراس، وإطلاق جائزة تحمل اسم الحارس الألماني الشهير مخصصة لأفضل حراس الدوري السعودي.