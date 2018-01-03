لجنة خاصة لتسجيل 30 لاعبا من مواليد السعودية

أصدر عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، قرارا بتشكيل لجنة رباعية تضم عادل البطي المشرف على مشروع المواليد، وخالد بانصر رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وفهد بارباع المحامي والمستشار القانوني لاتحاد القدم، ومحيسن الجمعان عضو لجنة استقطاب المواهب.

وتهدف اللجنة التي ستعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة في الاتحاد السعودي إلى استقبال طلبات الأندية الراغبة في تسجيل اللاعبين المواهب من مواليد السعودية، وذلك بناء على ما رفعته لجنة استقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة من نتائج في البرنامج الذي دشنه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وضمت قائمة اللاعبين حافظ إبراهيم خلوفه، عبد الباسط سليمان عبدالله، عبدالقدوس عطيه محمود، ادم يعقوب عبدالله، عبدالرحمن محمد عبدالله، سالم علي يحي، محمد بشير موسى سوقي، احمد عماد الدين انديجاني، راكان منير أحمد، همام سالم مبروك عجاج، ياسر محمد حسن ربيد، احمد هادي بالخير، أحمد إسماعيل باسعيد، أحمد أشرف محمد الفقي، أحمد سعيد باهمام، جابر عيسى محمد، عادل جمال عبدالله صالح، عبدالرحمن سليمان أصلع، علي صالح النمر، عيسى يونس عمر نصير، فارس فواز أحمد، مروان عثمان محمد، موسى عيسى محمد مصطفى، يزيد صالح أحمد علي، يزيد محمد حسين عبداللاه، بكر جميل هوساوي، حسن ناجي حسن قاسم، عبدالرحمن سعيد باعامر، معاذ صالح محمد، ياسر محمد محمد.