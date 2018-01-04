العروبة يقصي أحد ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

تأهل العروبة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الملك عقب فوزه 1-صفر على أُحد المنافس في دوري المحترفين الخميس.



وأحرز بدر الطواله هدف الفوز للعروبة بعد أربع دقائق من البداية عندما تابع تسديدة بعيدة المدى من سالك عبد الله لاعب أُحد بالخطأ نحو مرماه وارتدت من القائم ليتابعها الطواله برأسه في الشباك.



وانضم العروبة إلى أندية الخليج والاتفاق والنجوم في دور الستة عشر للبطولة التي يحمل الهلال لقبها.