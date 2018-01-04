بدعم من آل الشيخ.. مؤمن زكريا ينتقل إلى أهلي جدة

أنهى أهلي جدة إجراءات التعاقد مع الدولي المصري، مؤمن زكريا، قادما من الأهلي المصري، يوم الخميس، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، كما أعارت مواطنه محمد عبدالشافي إلى الفتح.

وجاء في حساب أهلي جدة على موقع "تويتر": بدعم كامل من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع الدولي المصري مؤمن زكريا، 29 عاما، لتدعيم صفوف الفريق، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قادما من الأهلي المصري، كما تم الاتفاق على إعارة محمد عبدالشافي إلى الفتح حيث تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة بتكاليف الصفقة.

وأضاف البيان: وتم توقيع عقد إعارة زكريا مساء الخميس، بمقر الأهلي في القاهرة، وذلك بحضور عبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي للأهلي، وأحمد بامعوضه مدير الاحتراف واللوائح بأهلي جدة.