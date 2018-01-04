تأهل الهلال والقادسية إلى ثمن النهائي

تأهل فريقا الهلال والقادسية إلى دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين بتغلب الأول 2 - 1 على هجر في أولى جولات البطولة، كما انتصر القادسية 3 -2 على جدة يوم الخميس.

وتقدم الهلال عن طريق جيلمين ريفاس في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل هجر بأقدام فيصل الجمعان، لاعب الهلال السابق، في الدقيقة 23، وسجل المخضرم ياسر القحطاني هدف الفوز للهلال في الدقيقة 31، ليتأهل الهلال بشمل رسني إلى الدور القادم.

وحول القادسية تأخره بهدف إلى انتصار 3 - 2 على جدة المنافس في دوري الدرجة الثانية ليتأهل إلى دور الستة عشر بكأس الملك يوم الخميس.

وتقدم جدة عبر مجدي الجهني بعد عشر دقائق من البداية بضربة رأس وكاد البرازيلي بيسمارك فيريرا أن يدرك التعادل بعدها بدقيقتين لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر لمرمى سالم قبوس حارس جدة.

وأحرز القادسية، صاحب المركز 11 في الدوري السعودي، هدفين متتاليين عبر عبد المحسن فلاتة في الدقيقة 35 بعد متابعة ضربة رأس مازن أبو شرارة ليضع الكرة في مرمى قبوس من مدى قريب.

ووضع البرازيلي إلتون جوزيه القادسية في المقدمة بعدها بأربع دقائق من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة رائعة مماثلة في الدقيقة 81.

وجعل حسن خيبري النتيجة 3 - 2 بضربة رأس في الدقيقة 83 لكن هذا الهدف لم يكن كافيا لبقاء جدة في المسابقة.