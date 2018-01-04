فيصل بن تركي يؤكد اعتزاله الوسط الرياضي

أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، اعتزاله الوسط الرياضي، مؤكدا في الوقت ذاته، مواصلة دعمه للنادي العاصمي.

وكتب الرئيس السابق لأصفر العاصمة في حسابه الرسمي على "تويتر": "أشكر سمو الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل والأمير عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومعالي الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ".

وتابع: "أشكر جميع من عمل معي في فترة رئاستي للعالمي وأشكر أعضاء الشرف بلا استثناء على وقفتهم المعهودة وإن شاء الله المستقبلية مع إدارة أخي الغالي سلمان بن فهد المالك، أشكر إخواني اللاعبين على ما قدموه للكيان وهم من خيرة اللاعبين سعوديين وأجانب. ونتمنى منهم بذل قصارى جهدهم لتحقيق الإنجازات مستقبلا، أشكر الأستاذ أحمد عيد وأعضاء الاتحاد السعودي السابق وأعضاء الاتحاد السعودي الحالي".

وواصل الأمير فيصل بن تركي في "تغريداته": "وأخيرا أشكر أغلى وأوفى جماهير، جماهير العالمي التي كانت الدافع الأهم لي في تحقيق الإنجازات مع أنكم تستحقون أكثر وأكثر، والآن حان الوقت لاعتزالي الوسط الرياضي في الوقت الحالي ولكن سأظل عاشقا وداعما لهذا الكيان الكبير الذي هو جزأ لا يتجزأ من حياتي وسيبقى كذلك".

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد قرر حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي وتكليف الشرفي سلمان المالك برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.