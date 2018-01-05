الرائد ينهي تعاقده مع الراقي والسلفادوري زيلايا

أنهى الرائد يوم الجمعة، إجراءات تعاقده مع الثنائي المحترف، المغربي عصام الراقي قادما من نادي الرجاء، والسلفادوري رودلفو زيلايا قادما من نادي إليانزا.

وكتب الرائد عبر حسابه في موقع "تويتر" في تغريدتين منفصلتين: إدارة نادي الرائد تتعاقد مع اللاعب المغربي عصام الراقي لاعب نادي الرجاء المغربي السابق، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

وشملت التغريدة الثانية: إدارة نادي الرائد تتعاقد مع اللاعب الدولي السلفادوري رودلفو زيلايا لاعب فريق إليانزا السلفادوري السابق، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، وسيصل اللاعب غداً السبت إلى مملكة البحرين لإنهاء إجراءات دخوله للسعودية.

وسبق أن لعب الراقي 3 مواسم في الدوري السعودي، بدءا من الوحدة موسم 2010 - 2011، وانتقل بعدها إلى الرائد موسم 2011 - 2012، ليكمل حتى نهاية موسم 2012 - 2013 مع الرائد.