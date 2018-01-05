حرّاس الأخضر يواصلون تدريباتهم في ألمانيا

خاض رباعي مرمى الأخضر، عبدالله المعيوف، محمد العويس، عساف القرني، ووليد عبدالله، يوم الخميس، تدريبهم الثاني في مركز"غول بلاي" لتدريب حراس المرمى والمدربين في ألمانيا والتابع للحارس أوليفر كان.

وشهد التدريب حصصا مكثفة، كما ذكر التقرير اليومي أن جميع الحراس أدوا بتركيز عال وأن محمد العويس كان لافتا للأنظار، كما أن التقرير المفصل سيكون عبر شركة كوربر-باو تيم.

ووقع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، في أكتوبر الماضي، اتفاقية مع الحارس الألماني المخضرم أوليفر كان، لتدريب حراس مرمى الأخضر ولافتتاح أكاديميات في السعودي تختص بتدريب الحراس.