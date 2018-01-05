ضمك والباطن والفتح يبلغون ثمن نهائي كأس الملك

فجر فريق ضمك، المنافس بدوري الدرجة الأولى السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على التعاون 2-1 الجمعة في دور الـ32 من كأس الملك وصعوده إلى دور الستة عشر.

وسجل هدفي ضمك علي العلياني في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء وحسن شراحيلي في الدقيقة 75، فيما سجل هدف التعاون عبد العزيز البيشي في الدقيقة 65.

وتأهل فريق الباطن لدور الستة عشر بتغلبه على المجزل 3-1.

وسجل أهداف الباطن إديسون تراباي وسهو المطيري وجوناثان بينتس في الدقائق 13 و40 والثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدف المجزل عبد العزيز اليوسف في الدقيقة الخامسة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ضمك بنظيره الباطن في دور الستة عشر.

كما تأهل لدور الستة عشر أيضا فريق الفتح بعد أن تغلب على الحزم 1-0.

ويدين الفتح بالفضل في هذا الفوز للاعبه رياض شراحيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

ومن المقرر أن يلتقي الفتح في دور الستة عشر مع الفائز من المباراة التي تجمع بين القيصومة والفيحاء.