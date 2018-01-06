آل الشيخ ينهي ضائقة الفيصلي المالية

أنهى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم السبت الضائقة المالية التي كان يمر بها الفيصلي بعد مكالمته الهاتفية مع فهد المدلج رئيس النادي.

ونشر الفيصلي بيانا بتفاصيل المكالمة على موقع "تويتر": أجرى رئيس هيئة الرياضة اتصالا هاتفيا مساء اليوم برئيس النادي فهد المدلج، وأكد رئيس الهيئة على دعمه ووقوفه مع النادي في كافة المجالات الرياضية والثقافية وخاصة جانب المسئولية الاجتماعية والتي يوليها رئيس الهيئة جل اهتمامه، وأكد على إنهاء الضائقة المالية التي يمر بها النادي في هذه الفترة وخاصة عقود ومستحقات اللاعبين الأجانب والمدربين والعاملين.