أهلي جدة يتجاوز الشعلة.. والرائد يودع الكأس

بلغ أهلي جدة، وصيف النسخة الماضية، ثمن نهائي كأس الملك بعد تجاوزه الشعلة، فيما فجر النهضة مفاجأة كبيرة بعد إقصاء الرائد من دور 32.

واستطاع الأهلي تسجيل هدف مبكر في مرمى مضيفه عن طريق سلمان مؤشر بعد 7 دقائق من بداية المباراة، وأحرز بعده اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس الهدف الثاني منتصف الشوط الأول، وهي النتيجة التي استمرت على حالها حتى نهاية المباراة، ليطير الأهلي لمواجهة العروبة الذي أقصى أحد من الدور ذاته.

وفي بريدة، فجر النهضة "درجة أولى" مفاجأة كبيرة بعدما أقصى الرائد من كأس الملك بهدف وحيد أحرزه بدر الخميس في الدقيقة 57.