الفيحاء والفيصلي يبلغان ثمن نهائي كأس الملك

تأهل الفيحاء والفيصلي إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد تجاوزهما القيصومة والوطني "درجة أولى" بنتيجة 3-2 في كلا المباراتين ضمن مواجهات دور 32 من المسابقة.

وانتظر الفيحاء حتى الدقيقة 62 من زمن مباراته أمام القيصومة على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، ليسجل الهدف الأول عن طريق روني فيرنانديز، قبل أن يعدل محمد السهلي النتيجة لأصحاب الأرض، وعاد عبدالله المطيري إلى تسجيل الهدف الثاني للفيحاء إلا أن معاذ عفانة أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، وسجل روني هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليضمن تأهله إلى مباراة ثمن النهائي أمام الفتح.

وفي المباراة الثانية سجل هارون عيسى هدفاً مبكراً للوطني، لكن محمد أبوسبعان سجل هدف التعادل للفيصلي، وعاد عيسى لتسجيل الهدف الثاني، وعدّل روجيريو النتيجة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، وفي الشوط الإضافي الأول سجل حمد آل منصور هدف الفوز لمصلحة الفيصلي الذي سيواجه النجوم.