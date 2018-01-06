خالد الزيد مديرا رياضيا في الشباب

أعلنت إدارة الشباب يوم السبت، إعادة هيكلة لعبة كرة القدم في النادي، باستحداث منصب المدير الرياضي التنفيذي لكرة القدم بدلا من المشرف العام على كرة القدم، ليتولى خالد الزيد منصب المدير الرياضي التنفيذي، ويعين علي الشعيلان مدير للفريق الأول.

وجاء في بيان النادي الذي نشره على الإنترنت: أقر مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد العقيل، إعادة هيكلة كرة القدم بالنادي، باستحداث منصب المدير الرياضي التنفذي بدلا من المشرف العام على كرة القدم، وذلك بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الآسيوي.

وأكمل البيان: تولي خالد الزيد منصب المدير الرياضي التنفيذي لكرة القدم، الذي بدوره قرر تعيين علي الشعيلان مديرا للفريق الأول لكرة القدم، ولديه خبرة إدارية في مجال كرة القدم، ويشغل حاليا منصب رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية، وشغل عدة مناصب أبرزها توليه إدارة منتخب المملكة للشباب لكرة القدم "المواليد"، وكان عضوا في العديد من لجان المنافسات الرياضية التي نظمها الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وإداري المنتخب السعودي للشباب المشارك في عدد من البطولات العالمية.

واختتم البيان: يأتي ذلك مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الإداري السابق، محمد الشمراني إداري الفريق الأول، ماجد المرزوقي مديرا للاحتراف، ومحمد شطا المنسق العام لكرة القدم.