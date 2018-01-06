دياز: الشلهوب أدى بشكل جيد.. ونريد نقاط الاتفاق

أبدى رامون دياز مدرب الهلال لاسعادته عقب فوز الفريق في لقاء هجر ضمن بطولة كأس الملك، مؤكدا أن الفريق في أتم استعداده للقاء الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين يوم الإثنين.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت: عانينا في الفترة الماضية من ضغط المباريات، وسنحت لنا فرصة في إراحة عددٍ من اللاعبين، الذين سيستعدون بكل قوة خلال التدريبات التي تسبق لقاء الاتفاق؛ لتحقيق الفوز، وتوسيع الفارق النقطي، والضغط على اللاعبين أمر طبيعي كونهم يلعبون في نادٍ كبير، وهم لاعبون محترفون، ولديهم القدرة على التعامل مع هذا الضغط.

وامتدح دياز لاعبه محمد الشلهوب: لقد أدى بشكل جيد في المباراة الماضية؛ إضافةً إلى بقية اللاعبين، وسيعملون لتجهيز المجموعة كاملة، حيث سيعتمدون عليهم في الفترة المقبلة.

وفي المؤتمر ذاته قال فيصل درويش: سنخوض لقاء الاتفاق بكل قوة؛ لحصد النقاط الثلاث، والمنافسة على المركز تحدي إيجابي لي وللفريق على وجه العموم، وسوف أجتهد في التدريبات، وأبذل كل ما في وسعي، حتى أكون جاهزًا حين سيتدعيني المدير الفني للمشاركة مع الفريق.