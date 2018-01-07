كأس الملك: الشباب أمام نجران.. والاتحاد يواجه الكوكب

تختتم منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين يوم الأحد بمواجهتين يحل في إحداها الاتحاد ضيفا على الكوكب في الخرج، وفي المبارة الثانية، يستقبل الشباب ضيفه نجران على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

ويأتي الاتحاد بعدما حقق نقطة واحدة في آخر جولتين من الدوري السعودي إثر خسارته أمام الفيحاء وتعادله أمام الفيصلي ليبقى في المركز الخامس برصيد ثلاث وعشرين نقطة، وبدوره يأتي الكوكب بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على جاره الشعلة ضمن دوري الدرجة الأولى ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المرتبة التاسعة، وسيواجه الفائز من هذه المباراة الاتفاق في دور الـ16.

ويحتل الشباب المركز السادس في الدوري برصيد 22 نقطة، مقابل 19 نقطة لنجران عاشر دوري الدرجة الأولى، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في دور الـ16 من كأس ولي العهد الموسم الماضي وانتهت بفوز الشباب بسداسية نظيفة، وسيلاقي المتأهل الخليج في ثمن النهائي.