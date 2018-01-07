الرائد يعلن تعثر صفقة السلفادوري زيلايا

شف مجلس إدارة الرائد يوم الاحد عن تعثر صفقة ضم السلفادوري رودلفو زيلايا لصفوف الفريق التي أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي.





وذكر الرائد عبر حساب النادي الرسمي على شبكة تويتر: أوضح مجلس إدارة نادي الرائد أنه تعثر انتقال اللاعب السلفادوري رودلفو زيلايا والذي تم الإعلان عن ضمه يوم الجمعة الماضية، وكان اللاعب قد وقع على العقد المرسل من الإدارة وتم تسليمه تذاكر الطيران وإصدار تأشيرة دخوله إلى السعودية، ويحتفظ مجلس الإدارة بنسخة من هذه المستندات.



وتابع: علماً بأنه كان من المفترض أن يصل اللاعب فجر السبت إلى مملكة البحرين من ثم يتوجه إلى مدينة بريدة مباشرة للانتظام في التدريبات، ولكن تفاجأت الإدارة بتراجع اللاعب عن قراره، وذلك بعد إقناعه من ناديه السابق لإكمال عقده، علماً أن كان لللاعب حرية الانتقال عندما تم التعاقد معه، حيث أتبع مجلس الإدارة الإجراءات الرسمية حسب أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأضاف: وأوضح مجلس الإدارة بأنه تم تحويل ملف القضية إلى الإدارة القانونية في النادي لإتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والمالية والمعنوية.



واختتم المجلس بيانه: كما يؤكد المجلس أنه بعد تعثر انتقال اللاعب تم فتح باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين في المراكز التي يحتاجها الفريق وذلك بالتشاور مع الجهاز الفني.