الشباب يتغلب على نجران ويصل ثمن النهائي

لحق الشباب بركب الفرق المتأهلة الى الدور ثمن النهائ لكأس الملك عقب فوزه على ضيفه نجران "درجة أولى" 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في الدور 32 للمسابقة.

وواجه الشباب صعوبةً كبيرة في تجاوز ضيفه على الرغم من انه افتتح التسجيل عند الدقيقة 8 حينما ارتقى مدافعه صالح القميزي لركنية زميله هتان باهبري ليحول الكرة برأسة لتجد الحارس جابر العامري الذي تصدى لها لتصطدم بزميله عبدالعزيز اليامي وتسكن الشباك.

وكان نجران قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى لاعبه صالح ال عباس تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله احمد سهيل ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة 30 كاد الجزائري محمد بن يطو أن يسجل الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن قائد الشباب ناصر الشمراني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني فرض نجران سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة عن طريق مهاجمه أحمد سهيل الذي سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء الا أنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وواصل نجران هجومه وأهدر لاعبه فواز الصقور هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله ابراهيم الطلحي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة الشبابية لتنتهي المباراة بفوز الشباب بهدفين نظيفين.