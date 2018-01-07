الهلال يواجه الاتفاق بهدف الابتعاد في الصدارة

يسعى الهلال إلى استعادة توازنه والابتعاد بصدارته حينما يستضيف الاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في مواجهة مؤجلة لحساب المرحلة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفرط الهلال في فرصة الابتعاد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن أهلي جدة بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1 - 1 في مباراة مؤجلة ليرفع رصيده إلى 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن وصيفه.

وسيدخل الأرجنتيني رامون دياز اللقاء بغياب خمس من لاعبيه حيث لن يشارك الحارس عبدالله المعيوف في اللقاء نظراً لخوضه معسكراً إعدادياً لحراس المرمى برفقة الحارس أوليفر كان الذي عيّن في اتحاد القدم لتطوير حراس المرمى.

ولن يتمكن قائد الفريق أسامة هوساوي من المشاركة في اللقاء بسبب الإصابة وهو ذات السبب الذي سيغيب البرازيلي كارلوس إدواردو بالإضافة إلى حسن كادش الذي لا يزال يتعافى من الإصابة والمهاجم مجاهد المنيع المنضم إلى المنتخب الأولمبي.

ويأمل دياز في أن يعود فريقه من جديد إلى حصد النقاط الثلاث مجدداً وتقديم أداء مقنع لاسيما أنه قدم أداء متذبذباً في مواجهة الفيصلي ومواجهة هجر في كأس الملك والتي فاز بها بصعوبة.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن ثلاث نقاط تؤمن موقعه وتبعده قليلاً عن مناطق الخطر التي تخاطر الفريق هذا الموسم.

ونجح الاتفاق بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد فوزه في آخر مواجهاته أمام النصر 3 - 2 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 12 بفارق الأهداف عن أحد صاحب المركز قبل الأخير.

ولم يخض الاتفاق مواجهته أمام جاره القادسية في المرحلة الماضية بعدما قرر اتحاد القدم تأجيلها.

وأتم الاتفاق استعداده لهذه المواجهة بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه الطائي "درجة أولى" بسداسية نظيفة في دور 32 لكأس الملك يوم الأربعاء.