كأس الملك: محترفو اتحاد جدة ينقذونه من فخ الكوكب

أحبط اتحاد جدة مفاجأة مضيفه الكوكب "درجة أولى" بعد فوزه عليه 3 - 1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الشعلة بالخرج، ليكمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ولم تكن مهمة الاتحاد بالسهلة بعدما واجه صعوبةً كبيرة في اختراق دفاعات الكوكب خلال الشوط الأول والذي لم يقدم فيه أي مستوى يذكر.

وعند الدقيقة 24 نجح مهاجم الكوكب سعيد الزهراني في افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله تميم الدوسري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تغير حال الاتحاد الذي بدأ مهاجماً وانتظر حتى الدقيقة 69 حينما حصل مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" على ركلة جزاء، ليتقدم لها التشيلي كارلوس فيلانويفا ويضعها في الشباك.

وحاول الاتحاد كثيراً تكثيف هجومه على مرمى الكوكب الذي أجاد مدافعوه إغلاق مناطقهم الدفاعية ببراعة.

وعند الدقيقة 81 تمكن التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد الأنصاري داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الكوكب.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه المصري كهربا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 86 بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله التشيلي فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الكوكب.