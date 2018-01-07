" كهربا" يعتذر من جمهور اتحاد جدة.. وهذا ما وعد به

اعتذر اللاعب المصري، محمود كهربا، مهاجم اتحاد جدة لجماهير ناديه عن تراجع أدائه في الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيعود إلى مستواه المعهود قريباً.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية أعقبت فوز فريقه على الكوكب في كأس الملك: عانينا من صغر حجم الملعب وإضاءته الضعيفة، وهذا تسبب لنا ببعض المصاعب.

وتابع قائلاً: "لم نبدأ بشكل جيد في الشوط الأول، لكن عدلنا ذلك في الحصة الثانية".

وأضاف: أعتذر لجماهير الاتحاد عن تراجع أدائي في الفترة الأخيرة، وأعدهم بالظهور بمستوى أفضل في المباريات القادمة.

وسجل كهربا هدف فريقه الثالث في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الكوكب، ليضمن تأهل فريقه إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد الفوز 3-1.