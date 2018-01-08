آل الشيخ يدعم الفيصلي والرائد بلاعبين أجانب

أعلن ناديا الفيصلي والرائد السعوديان عن تكفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصفقات لاعبين أجانب لدعمهما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب حساب نادي الفيصلي الرسمي، فإن آل الشيخ سيدعم الفيصلي بلاعبين أجنبيين، وكتب حساب النادي المنتمي لمدينة حرمة "شمال الرياض": تلقى رئيس النادي اتصالاً من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، زف خلاله بشرى تكفله بالتعاقد مع محترفين أجنبيين للفريق خلال هذه الفترة، لدعم صفوف الفريق، ويعتبر امتداداً لما تم الإعلان عنه من دعم مادي.

وكتب فهد المطوع رئيس الرائد المكلف: رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ تكفل مشكوراً بالتعاقد مع لاعب أجنبي لفريق الرائد خلال هذه الفترة.

وسبق أن تكفل آل الشيخ بجلب مؤمن زكريا إلى صفوف أهلي جدة، وأعلن سلمان المالك رئيس النصر المكلف عن دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بضم لاعبين اثنين في فترة الانتقالات الشتوية.