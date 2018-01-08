الأخضر الأولمبي يستعد للقاء الأردن في كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي الأولمبي يوم الإثنين استعدادته لأولى مواجهات المجموعة الثالثة أمام الأردن ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 المقامة في الصين.

وأجرى اللاعبون تدريبهم مساء الإثنين تحت إشراف المدير الفني دانيال تيغيليا على ملعب تشانغشو، الذي سيحتضن مباراتي المنتخب الأولى أمام الأردن والعراق.

وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة، حفل عشاء لوفود المجموعة الثالثة، والتي تضم بجانب الأخضر، منتخبات الأردن والعراق وماليزيا، وحضر العشاء حمزة إدريس عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على منتخبات الفئات السنية برفقة نايف القاضي مدير المنتخب الأولمبي.