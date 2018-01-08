الهلال يواصل إهدار النقاط بتعادل جديد أمام الاتفاق

واصل الهلال مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام ضيفه الاتفاق 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في مباراة مؤجلة لحساب المرحلة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي شن هجومه مبكراً في حين وضح اعتماد الاتفاق على إغلاق مناطقه الدفاعية ومباغتة أصحاب الأرض بالمرتدات بتواجد بالثنائي السريع محمد الكويكبي وعبدالرحمن العبود.

وسنحت أولى الفرص الهلالية بعد مرور 25 دقيقة حينما أهدر مدافعه عبدالله الحافظ حينما تلقى عرضية متقنة من زميله الاوروغوياني نيكولاس ميليسي ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة للهلال للاعبه ميليسي الذي تلقى عرضية مميزة من زميله سلمان الفرج ليحول الكرة بقدمه إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 38 كاد مهاجم الاتفاق عبدالرحمن العبود أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس العماني علي الحبسي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 45+5 نجح مدافع الهلال عبدالله الحافظ بتسجيل هدف السبق لفريقه حينما حول عرضية زميله ميليسي برأسه في شباك الحارس أحمد الكسار.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتفاق الذي وضحت خطورته كثيراً وتمكن لاعبه أحمد الحبيب من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 حينما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبود بقدمه في شباك الحارس علي الحبسي.

وواصل الاتفاق خطورته وكاد مهاجمه الشاب عبدالرحمن العبود أن يسجل الهدف الثاني حينما اخترق دفاع الهلال بمجهود فردي وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

ورد الهلال على هجمة الاتفاق حينما سنحت لمهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 83 أهدر مهاجم الاتفاق عبدالرحمن العبود هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سعد خيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف الهلال هجومه في الدقائق الأخيرة وأهدر مهاجمه مختار فلاتة هدفاً محققاً في الوقت بدل الضائع بعد تلقيه تمريرة من زميله سلمان الفرج ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن أهلي جدة الوصيف، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 15 نقطة في المركز 12.