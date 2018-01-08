خربين: الحظ لم يحالف ريفاس.. الحافظ: للاتفاق فضل علي

اعتبر عمر خربين مهاجم الهلال أن الحظ لم يحالف زميله الفنزويلي جيلمن ريفاس، بينما أكد زميله عبدالله الحافظ أنه لم يحتفل بهدفه احتراماً لنادي الاتفاق الذي لعب فيه قبل الانتقال إلى الهلال.

وقال: التعثرات التي حدثت لنا تعتبر مفاجأة، كما أن إصابة نواف العابد أثرت علينا. وواصل: زميلي ريفاس يؤدي بشكل جيد لكن الحظ لم يحالفه، وسنحاول إسعاد الجمهور مستقبلاً.

وفي المقابل قال زميله عبدالله الحافظ: التعادل في مباراة مؤجلة لا يرضينا، وسنعمل على إصلاح أخطاء الدفاع. وعند سؤاله عن سبب عدم احتفاله بالهدف، أجاب: لم أحتفل لفضل نادي الاتفاق الكبير علي.

وقال عبدالرحمن العبود لاعب الاتفاق إن الحصول على نقطة في الرياض أمر ليس سيئاً، وأتبع: إضاعتي للفرص جزء من حال كرة القدم، فهناك فرص يحالفك الحظ في تسجيلها والعكس.