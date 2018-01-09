أهلي جدة يرحب بحضور العائلات في مباراة الباطن

أعلن أهلي جدة ترحيبه بحضور العائلات لأول مرة في الملاعب السعودية، عندما يواجه الباطن يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.



ونشر الأهلي صورة في حسابه على تويتر بعنوان "الأهلي عائلة واحدة"، وكتب: ترحب إدارة الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي لدعم ومساندة الفريق في مواجهة الباطن.. كأول حضور للعائلات في الملاعب السعودية.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن غريمه الهلال الذي يخوض مباراة صعبة مع الاتحاد يوم السبت المقبل، وهي المواجهة التي ستشهد حضور العائلات كذلك.