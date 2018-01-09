"الأردن" أول اختبارات أولمبي الأخضر في كأس آسيا

يفتتح المنتخب السعودي الأولمبي مساء غدٍ الأربعاء مشاركته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بالصين، حينما يواجه نظيره الأردني على ستاد تشانغشو بمدينة تشانغشو عند السابعة والنصف مساء بتوقيت الصين (الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية).

واختتم الأخضر تحضيراته للقاء بحصة تدريبية مساء الثلاثاء، تحت إشراف المدير الفني دانيال تيغيليا، الذي عمد إلى تكثيف تمارين الكرات الثابتة وتطبيق عدد من التمارين التكتيكية.

وعلى صعيد متصل، أكد المدرب دانيال تيغيليا أن المنتخب الأولمبي يمتلك عددا من اللاعبين المميزين فنيا مع أنديتهم سواءً في الدوري السعودي للمحترفين أو في الدوري الأولمبي، مشيدًا بما قدموه خلال فترة الإعداد الماضية.

وأكد أيضا، أهمية مباراة الغد أمام المنتخب الأردني التي تعد افتتاحية الطريق نحو تحقيق اللقب، لافتاً إلى أنهم يتطلعون إلى لعب مباراة جيدة فنيًا.