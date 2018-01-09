الباراغوياني أيالا يطالب النصر بمستحقاته المتأخرة

تلقت إدارة النصر خطاباً من الباراغوياني فيكتور أيالا يطالبها بتسديد مستحقاته المتأخرة عن الفترة التي لعب فيها بصفوفه، قبل أن يرحل عنه نهاية الموسم الماضي.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن الباراغوياني طالب في خطابه الحصول على رواتب شهرية متأخرة عن الفترة التي مثل فيها النصر بين شهري أغسطس 2016 ومايو 2017 قبل أن يغادر إلى بلاده مع نهاية الموسم الماضي.

ورفض أيالا العودة إلى السعودية نهاية الموسم الماضي على الرغم من بقاء موسم كامل في عقده مع النصر، بينما رفض النصراويون عدة عروض حصل عليها اللاعب الباراغوياني من أندية بلاده والمكسيك.

وسمح "فيفا" للاعب منتخب باراغواي بالتعاقد مع نادٍ جديد، حتى يتم النظر في القضية المرفوعة عليه من نادي النصر كونه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وتعاقد مؤخراً مع نادي برشلونة الإكوادوري.

وتعاقد النصر مع أيالا في فترة الانتقالات الصيفية 2016 مقابل مليوني دولار أميركي لشراء بطاقته الدولية من نادي لانوس الأرجنتيني.

ولعب الباراغوياني مع الأصفر 20 مباراة دورية أحرز خلالها 6 أهداف، وحصل مع الفريق على المركز الثالث في الدوري ووصافة كأس ولي العهد، ورحل عن الفريق بعد نهاية الموسم الماضي رافضاً كل محاولات النصر بإعادته من جديد إلى الرياض.