الهلال يفقد الفرج والعابد في "الكلاسيكو"

يفتقد نادي الهلال جهود الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد في قمة مباريات الجولة القادمة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت المقبل أمام اتحاد جدة.

ويغيب الفرج عن صفوف الفريق بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ تلقى إنذاراً خلال مباراة الهلال مع الاتفاق، التي أقيمت مساء الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين. في حين يغيب العابد بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال اللقاء ذاته، أجبرته على مغادرة الملعب.

وتعادل الهلال إيجابياً مع الاتفاق بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد الأول عند النقطة 35 نقطة، كما رفع الاتفاق رصيده للنقطة 15.