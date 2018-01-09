تعيين 6 رؤساء جدد لاتحادات رياضية مختلفة

أصدر تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية قرارات بتعيين 6 رؤساء جدد لاتحادات الغوص، التسلق، الجوجيتسو، الكروس فيت، الملاحة الشراعية وفنون القتال المتنوع.

وعين آل الشيخ الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لاتحاد الغوص، والأمير بندر بن خالد بن فهد بن فرحان رئيساً لاتحاد التسلق، ومحمد سامي فايز رئيساً لاتحاد الجوجيتسو والأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيساً لاتحاد الكروس فيت، وعبدالعزيز باعشن رئيساً لاتحاد الملاحة الشراعية، وعبدالعزيز وعبدالعزيز الجليدان رئيساً لاتحاد القتال المتنوع