رفع عدد فرق الدوري السعودي إلى 16 فريقاً

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رفع عدد فرق دوري المحترفين الموسم القادم إلى 16 فريقاً.

وقال آل الشيخ في لقاء تلفزيوني مع الإعلاميين: سيكون هناك 16 فريقاً في الدوري السعودي للمحترفين وسيكون هناك هبوط وصعود وفق آلية سيعلن عنها لاحقاً. وكانت آخر زيادة شهدها الدوري السعودي موسم 2010 - 2011 إلى 14 فريقا.

وفي نطاق آخر أعلن رئيس الهيئة أنه سيتم بحث فكرة اللاعب محمد الشلهوب حول أفضل لاعب في المباراة والشهر، وسيجتمع مع عادل عزت لدراسة هذا الأمر ولتشكيل لجنة لهذه الجائزة.