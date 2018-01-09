مباراة الأهلي والباطن تشهد الحضور الأول للعائلات

تشهد مباراة الأهلي والباطن يوم الجمعة، الحضور الأول للعائلات في الملاعب السعودية، تماشيا مع قرارات الهيئة العامة للرياضة.

واعتمدت هيئة الرياضة 3 ملاعب لحضور العوائل، وهي ملعب الملك عبدالله في جدة، ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

وسيتم استقبال العوائل في لقائي الهلال والاتحاد "كلاسيكو السعودية" على ملعب الملك فهد يوم السبت، والاتفاق أمام الفيصلي على ملعب الأمير محمد بن فهد بتاريخ 18 يناير.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في أواخر أكتوبر الماضي، السماح للعائلات بدخول الملاعب وحضور المباريات.