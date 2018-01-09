نواف العابد يستعد للسفر إلى باريس

يستعد نواف العابد لاعب خط وسط الهلال للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس مطلع الأسبوع المقبل لعرض إصابته على أحد الأطباء هناك لتحديد آلية العلاج.

وغادر العابد ملعب مباراة فريقه أمام الاتفاقمتأثراً بالإصابة في العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مباراة القمة المرتقبة أمام الاتحاد المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين السعودي.



على جانب آخر، بدأ الأرجنتيني كارلو ألبيرتو بيدرو، مهام عمله مع الفريق في منصب مدرب اللياقة، بعد إتمام التعاقد معه بناء على توصية من مواطنه المدير الفني رامون دياز.