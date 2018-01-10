المالك: وضعت خططاً استراتيجية لإدارة النصر

أكد سلمان المالك، رئيس النصر الجديد والمكلف حتى نهاية الموسم الجاري، وضعه خططا استراتيجية لإدارة النادي العاصمي خلال المرحلة المقبلة.

وقال المالك ضيف "في المرمى": "لم أتورط برئاسة نادي النصر، بل إنني أتشرف بهذا المنصب، مازلت أتواصل وأزور أعضاء الشرف، وأريد لم البيت النصراوي".

وتابع الرئيس الجديد للنادي الأصفر: "للإدارة السابقة طريقتها الخاصة، ولدي طريقة مختلفة في العمل، كنت مستمعا للجميع خلال الأيام القليلة الماضية، وحاولت الاستماع أكثر للتفاصيل الصغيرة في النادي".

وزاد المالك: "أعرف النصر جيدا، ولست غريبا على النادي، يجب أن يكون للنادي سياسة عمل، ووضعنا خططا استراتيجية للمرحلة المقبلة".

وحول مستقبل أصفر العاصمة، واصل: "أسعى أن يكون العمل في النصر بشكل مؤسساتي وخطة قصيرة المدى حتى نهاية يناير، منها تشكيل مجلس الإدارة، وتوزيع المهام، ووضع لجان تطوير لوضع بصمة تخدم النصر".

واختتم المالك حديثه: "النصر يحتاج تقريبا 40 مليون ريال خلال هذه الفترة، وسأدفع 50% من المتأخرات المالية للعاملين في النادي".