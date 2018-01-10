النصر يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب الفيحاء

يسعى النصر لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، على ستاد الملك سلمان بالمجمعة، وفي الأحساء يبحث الفتح عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف أحد في افتتاح المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يسعى النصر لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي حينما يواجه الفيحاء المتعثر.

ونجح في إيقاف مسلسل إهداره للنقاط في أربع مراحل متتالية بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه أهلي جدة 3-1 في المرحلة الماضية، ليتبعه بفوزٍ على ضيفه الزلفي يوم الجمعة الماضي في كأس الملك.

ويعاني الأرجنتيني غوستافو كونتيرس مدرب الفريق من أزمة الغيابات لاسيما في مركز الظهير الأيمن حيث لا يزال الثنائي خالد الغامدي وعوض خميس يواصلان برنامجهما التأهيلي ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب ابراهيم غالب اللقاء في مركز الظهير الايمن.

ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف و8 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في تعويض خسارته الكبيرة التي تلقاها في المرحلة الماضية من أمام مضيفه التعاون الذي اتخم شباكه برباعية نظيفة.

ويدخل الفيحاء اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن والباطن والتعاون صاحبي المركزين الثامن والسابع.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث الفتح عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف أحد المتعثر.

ولم يعرف الفتح طعم الانتصارات في المراحل الست الماضية والذي تلقى فيها ثلاث خسائر أمام الفيصلي والنصر والأهلي وتعادل في مثلها أمام الهلال والتعاون والرائد ليبقى في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وفي المقابل يسعى أحد لإيقاف مسلسل إهدار النقاط والابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.