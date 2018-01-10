بيتزي: أريد تحقيق إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي

أكد الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن هدف فريقه الأساسي في نهائيات كأس العالم المقررة بروسيا الصيف المقبل هو تحقيق إنجاز تاريخي للكرة السعودية.

وقال بيتزي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء: "وضعنا هذه المراحل لنصل إلى أفضل النتائج، ونكون جاهزين عند انطلاق كأس العالم".

وزاد: "اطلعنا وحضرنا مباريات عديدة في الدوري السعودي، أعتقد أن هذا البرنامج للمنتخب مناسب جدًا، وسيعزز من فرصنا في الظهور بمستوى مميز في البطولة العالمية".

وأردف بقوله: "نهدف من المرحلة الأولى للتعرف أكثر على اللاعبين، وهي مرحلة مهمة جدا للتعارف فيما بيننا فالمرحلة تعتبر قصيرة قبل انطلاق كأس العالم، اللاعبون الذين سيخوضون المرحلة الأولى سيكون عددهم كبيرا بلا شك، حيث ستشارك فيها العناصر التي ساهمت في التأهل لكأس العالم، بالإضافة لبعض الوجوه الجديدة، وهو ما يعني أن كل اللاعبين المشاركين في المرحلة الأولى لن يتواجدوا جميعهم معنا في روسيا".

وتابع: "المرحلة الثانية أهم ما فيها أننا سنلعب مباراة ودية أمام العراق، وسنبدأ في هذه المرحلة الاختيار بشكل أضيق، أعتقد مباراة العراق ستكون هامة وسنواجه ضغطا كبيرا بحكم الظروف، المرحلة الثالثة سنلعب مباراتين ودية أمام أوكرانيا وبلجيكا ويعتبران من المنتخبات القوية وبعد نهاية المرحلة سيعود اللاعبون إلى أنديتهم، والمرحلة الرابعة ستكون الأصعب لنا، والمرحلة الخامسة سنلعب خلالها أمام منتخبات من العيار الثقيل مثل ألمانيا وإيطاليا، وأحد المنتخبات الكبرى في قارة أمريكا الجنوبية".

واختتم بيتزي تصريحاته قائلا "لكي نحقق أهدافنا نريد تعاون الجميع، والأهم أن تكون وسائل الإعلام معنا، ومتأكدون أننا سنعمل بشكل أفضل".