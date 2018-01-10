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إدريس: اهتمام آل الشيخ منح الأخضر دفعة معنوية

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد حمزة إدريس، المشرف العام على المنتخبات السنية، أن اهتمام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمنتخب الأولمبي، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مواجهات بطولة كأس آسيا.

وقال إدريس في حديثه لـ"في المرمى": "اهتمام تركي آل الشيخ منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، فيما الهدف الرئيسي يكمن في وصولهم إلى المنتخب الأول بشكل سريع وفق استراتيجية واضحة".

وتابع: "شاركنا في بطولة ودية، وتحضيراتنا جيدة، وجميع العناصر يمتلكون الإمكانيات والمهارة ونتمنى التوفيق".

وواصل بقوله: "الأجواء في الصين باردة جدا، لكننا تأقلمنا سريعا، ولذلك حرصنا على التواجد مبكرا قبل 10 أيام".

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#المنتخب السعودي, #حمزة إدريس, #الصين

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