من هو سلمان المالك رئيس النصر المكلف؟

عرف سلمان المالك، رئيس النصر المكلف، الحياة في العام 1977، وكان عرّاب أول رعاية في تاريخ دوري الدرجة الأولى السعودي قبل 6 أعوام عندما دخلت شركة ركاء إلى قطاع الرياضة لرعاية الدوري.

تخرج المالك من جامعة الملك سعود في تخصص إدارة الأعمال، وأحب الرياضة بسبب دعم والده لنادي الشباب، واختار سلمان أن يدعم النصر والحزم فريق مدينة الرس التي تعود إليها أصول عائلته.

دخل المالك انتخابات اتحاد كرة القدم قبل أن يخسر أمام الرئيس الحالي عادل عزت، لم تثنه الخسارة عن مواصلة دعم الرياضة وعاد إلى النصر، حتى عين رئيساً مكلفاً لنادي النصر إلى نهاية الموسم، لأسباب منها أنه شخصية توافقية لدى محبي النادي الأصفر.