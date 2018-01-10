حراس الأخضر يواصلون تدريباتهم بدعم آل الشيخ

أكدت الهيئة العامة للرياضة، مواصلة حراس المنتخب السعودي الأول لبرنامجهم التدريبي في معسكرهم المقام خلال الفترة الحالية في ألمانيا، وذلك بدعم من قبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر "تغريدة" عبر حسابها الرسمي: "حراس المنتخب السعودي يواصلون برنامجهم التدريبي في ألمانيا بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة".

ويمتد المعسكر الإعدادي الخاص في مدينة شتوتغارت الألمانية، أسبوعين بإشراف حسين الصادق ممثل الهيئة العامة للرياضة في أكاديمية أوليفر كان، ضمن برامج الإعداد لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.