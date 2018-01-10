5 معسكرات تجهز الأخضر لمونديال روسيا

تقرر أن يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 5 معسكرات داخلية وخارجية، تحضيرا لمشاركته المنتظرة والمرتقبة في بطولة كأس العالم المقبلة والمزمع إقامتها في روسيا.

وسيقيم الأخضر معسكره الأول في 21 حتى 27 يناير الجاري في العاصمة الرياض، فيما سيليه معسكراً في 21 حتى 27 فبراير ستتخلله مواجهة ودية أمام العراق في البصرة.

وسينطلق معسكر المنتخب السعودي الثالث في 15 مارس حتى 27 من الشهر ذاته، وسيخوض خلاله مواجهتين وديتين في إسبانيا أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وضمن المرحلة التحضيرية للمونديال، يقيم الأخضر معسكرا خارجيا أواخر شهر إبريل حتى 15 مايو، سيجري خلاله مواجهتين وديتين، فيما سينطلق المعسكر الأخير في 19 مايو سيلعب خلاله أمام إيطاليا وبيرو، ومن ثم مواجهة ألمانيا قبل المغادرة إلى روسيا.