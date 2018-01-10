7 أندية تنهي تعاقدها مع مواهب السعودية

أنهت أندية النصر والاتحاد والهلال والفيصلي والفيحاء والباطن والرائد تسجيل عدد من مواهب مواليد السعودية، وذلك خلال برنامج عرض اللاعبين الموهوبين من المواليد الذي أقيم، الأربعاء، تحت رعاية تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في القاعة الرئيسية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وبحضور عادل عزت رئيس اتحاد القدم.

وكسب نادي النصر خدمات اللاعب سالم علي يحيى (ظهير أيمن) بمبلغ 500 ألف ريال، فيما وقع اللاعب أحمد هادي بالخير (صانع لعب) في كشوفات نادي الاتحاد بمبلغ 200 ألف ريال.

وتستكمل أندية الهلال والفيصلي والفيحاء والباطن والرائد مفاوضاتها مع شركة الاتحاد السعودي لكسب خدمات عددٍ من اللاعبين، حيث اتفق نادي الهلال مع اللاعب أحمد أشرف الفقي (طرف أيمن) بعد العرض البالغ 100 ألف ريال، إلى جانب اتفاق نادي الفيصلي مع اللاعب موسى عيسى مصطفى (طرف أيمن) بالعرض المقدم 100 ألف ريال، واللاعب أحمد عماد الدين انديجاني (قلب فاع) مع نادي الفيحاء بعد العرض المقدم 105 آلاف ريال، ونادي الباطن مع (الظهير الأيمن) محمد بشير سوقي بمبلغ 100 ألف ريال، ونادي الرائد مع (حارس المرمى) عبدالباسط سليمان عبدالله بمبلغ 100 ألف ريال.

وتلقى الثلاثي جابر عيسى وعلي النمر ومروان عثمان عروضا خارجية للاحتراف، وبالتالي لن يتم عرضهم ضمن قائمة اللاعبين، فيما تعد الفرصة للأندية للتعاقد مع اللاعب عادل جمال متاحة بعد قرب انتهاء فترة إعارته لأحد أندية الدوري البرتغالي.