أهلي جدة يسعى لتضييق الخناق على الهلال

يتطلع أهلي جدة إلى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة حينما يستضيف الباطن على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في حين يواجه التعاون غريمه التقليدي الرائد في المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" يتطلع أهلي جدة إلى تضييق الخناق على الهلال المتصدر حينما يستضيف الباطن.



وأمام الأهلي فرصة سانحة لتقليص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى نقطة وحيدة مؤقتاً قبل مواجهة الأخير أمام الاتحاد يوم السبت في قمة مواجهات المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتوقفت انتصارات الأهلي في المرحلة السابقة عقب خسارته أمام مضيفه النصر 3-1 ليبقى في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.



ويسعى الأهلي الى استغلال تعثر الهلال في آخر مواجهاته المؤجلة حينما تعادل أمام الفيصلي والاتفاق بذات النتيجة 1-1.

وفي المقابل يبحث الباطن عن ايقاف مسلسل اهداره للنقاط واستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المراحل الخمس الماضية.

وتراجع أداء الباطن الذي كان منافساُ على الصدارة في المراحل الخمس الأولى لاسيما في المراحل الخمس الماضي والتي لم يعرف فيها طعم الانتصارات حينما مني بثلاث خسائر أمام الفيحاء واتحاد جدة والشباب وتعادل أمام النصر وأحد ليبقى في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله، يواجه التعاون غريمه التقليدي الرائد الجريح في ديربي القصيم.



ويخوض الفريقان موسماً سيئاً لهما حيث قدم التعاون أداء متذبذباً وعلى غير العادة في الموسمين الماضيين حيث تلقى 6 خسائر واكتفى بخمس انتصارات ليبقى في المركز السابع برصيد 20 نقطة.



وفي المقابل يعيش الرائد موسماً سيئاً للغاية بعدما اقترب شيئاً فشيئاً من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى حيث يقبع في المركز الأخير برصيد 12 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الاتفاق صاحب المركز 12.



وحقق الرائد انتصارين فقط في المراحل 16 الماضية على الباطن والفيحاء وتلقى 8 خسائر وهو ما سيجعله يقاتل في المراحل المقبلة كون اهدار النقاط سيجعله على أعتاب الهبوط.