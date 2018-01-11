اتحاد عزت يبحث مع "الآسيوي" مواجهات الأندية السعودية

اجتمع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس، مع وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لبحث موضوع مباريات الأندية السعودية مع القطرية والإيرانية في دور يأبطال آسيا.

وأضاف بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم: حضر من الاتحاد الآسيوي برافو باتل، نائب الرئيس، ومريانو أرانتيني عضو اللجنة التنفيذية، شين مانجيل مدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي، ولورنيزو فيفي مدير مسابقات الاتحاد الآسيوي للأندية، وتران توان عضو لجنة المسابقانت في الاتحاد الآسيوي. وجرى خلال الاجتماع بحث موضوع مباريات الأندية السعودية مع الأندية القطرية والإيرانية في دوري أبطال آسيا.

واختتم بيان اتحاد القدم السعودي: وحضر الاجتماع من الجانب السعودي، عبدالإله الدلاك، وكيل رئيس اليهئة العامة للرياضة، عبدالإله مؤمنة أمين عام الانتحاد السعودي، سامي الجابر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي وعضو لجنة المسابقات، وعبدالله الدايل مدير عام العلاقات العامة بالهيئة العامة للرياضة، وممثب عن وزارة الداخلية، وآخر عن وزارة الخارجية.