الحبسي: نريد استعادة ثقة الجماهير بنقاط "الكلاسيكو"

وصف علي الحبسي، حارس مرمى الهلال، المواجهة التي ستجمع فريقه مع ضيفه اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية بعد غد السبت بـ"المباراة الجماهيرية والمهمة"، موضحاً أن لها طابع مختلف بسبب أهداف الفريقين.

وأشار الحبسي، في المؤتمر الصحافي الخميس، إلى أن رغبة اللاعبين تتمثل في الظهور بشكل متميز يرضي الجماهير، وأن يكونوا في قمة عطائهم وتركيزهم.

وتابع: "نتمنى أن يكون ظهورنا أفضل من المباريات الأخيرة، يجب علينا أن نلعب بكل ثقة في لقاء الاتحاد، ونستعيد ثقة جماهيرنا، ونحقق الثلاث نقاط".

وواصل الحبسي تصريحاته بقوله: "الهلال ناد كبير، أي لاعب يمثله يجب عليه تحمل الضغوط".

واختتم الحارس العماني حديثه: "الجمهور ينتظر أن يظهر اللاعب بالمباريات في قمة عطائه لتحقيق ما يسعده".